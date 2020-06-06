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تعليم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بجميع المحافظات الآن

السبت 06/يونيو/2020 - 02:10 ص
نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية
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ياســـمين بدوي
أعلنت محافظات جمهورية مصر العربية نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 ، وخصصت كل محافظة رابطا إلكترونيا مخصصا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد روابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس في كل محافظة :


نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة






نتيجة الشهادة الاعدادية في أسيوط اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج :

رابط نتيجة قطاع وسط:

http://sohagnatiga2.somee.com/…

رابط قطاع شمال:

http://sohagnatiga.somee.com/…

رابط قطاع جنوب:
http://sohagnatiga3.somee.com/…




نتيجة الشهادة الاعدادية في أسوان :

= بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب إدارة أسوان التعليمية: (الدخول من هذا الرابط

= بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب إدارة دراو التعليمية: (الدخول من هذا الرابط

= بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب إدارة نصر النوبة التعليمية: (الدخول من هذا الرابط

= بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب إدارة كوم أمبو التعليمية: (الدخول من هذا الرابط

= بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب إدارة إدفو التعليمية: (الدخول من هذا الرابط










نتيجة الشهادة الاعدادية في الشرقية

ادارة غرب اضغط هنا 


ادارة شرق اضغط هنا 


ادارة منيا القمح اضغط هنا 

ادارة ابو حماد اضغط هنا 


ادارة فاقوس اضغط هنا 


ادارة بلبيس اضغط هنا 


ادارة الحسينية اضغط هنا 


ادارة ابو كبير اضغط هنا 


ادارتي كفر واولاد صقر اضغط هنا 


ادارتي هيها والابراهيمية اضغط هنا 


ادارتي ديرب نجم ومشتول السوق اضغط هنا 


ادارتي منشأة ابو عمر وصان الحجر اضغط هنا 


ادارتي القرين والقنايات اضغط هنا 


ادارتي العاشر من رمضان والصالحية اضغط هنا 





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