بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بجميع المحافظات الآن

أعلنت محافظات جمهورية مصر العربية نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 ، وخصصت كل محافظة رابطا إلكترونيا مخصصا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد روابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس في كل محافظة :













ادارة غرب اضغط هنا

ادارة شرق اضغط هنا

ادارة منيا القمح اضغط هنا ادارة ابو حماد اضغط هنا

ادارة فاقوس اضغط هنا

ادارة بلبيس اضغط هنا

ادارة الحسينية اضغط هنا

ادارة ابو كبير اضغط هنا

ادارتي كفر واولاد صقر اضغط هنا

ادارتي هيها والابراهيمية اضغط هنا

ادارتي ديرب نجم ومشتول السوق اضغط هنا

ادارتي منشأة ابو عمر وصان الحجر اضغط هنا

ادارتي القرين والقنايات اضغط هنا

ادارتي العاشر من رمضان والصالحية اضغط هنا















