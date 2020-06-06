AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سأعود لدائرتي بعد فترة العلاج.. النائب ممدوح مقلد: أصبت بفيروس كورونا أنا وأسرتي

السبت 06/يونيو/2020 - 09:49 ص
النائب ممدوح مقلد
النائب ممدوح مقلد
Advertisements
خالد رياض
أكد النائب ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب عند دائرة مركز سوهاج، أنه أصيب بفيروس كورونا ونقل العدوى لأسرته، وأنه خرج من المستشفى وهو الآن يستكمل مرحلة العلاج بالمنزل.


وكتب مقلد، على صفحته الشخصية "فيس بوك": "الحمد لله والشكر لله، أحب أن أوضح لحضراتكم حقيقة ما أصبت به مؤخرا والحمد لله، كل ما يأتي به الله خيرا.. لقد سبق إصابتي بفيروس كورونا أثناء ترددي على المصالح لقضاء حوائج الناس، وأنا أؤدي مهام عملي بإخلاص والله يعلم".


وأضاف: "انتقلت الإصابة لأسرتي ونقلنا للعلاج بالمستشفى بالقاهرة قبل العيد بيوم، ورغم مرارة وقسوة الإصابة كنت أشعر بالفخر وراحة البال، حيث إن إصابتي جاءت نتيجة التفاني في قضاء مصالح الناس، تماثلنا للشفاء وتقرر خروجنا من المستشفى يوم 2 من الشهر الجاري".


وتابع: "ما قصدت من إخفاء ذلك إلا لكي لا أشغل المحبين لي وأنا أعلم تماما أن هذا الخبر سيؤلمهم وحرصا مني على سلامتكم جميعا، إن شاء الله على وعدي وقسمي أن أكون في خدمتكم، بعد انتهاء فترة النقاهة سأعود بإذن الله إلى سوهاج، لنكمل مسيرة العمل".


 اقرأ أيضا:

مجلس النواب يعلن إصابة النائب حسين عشماوي بفيروس كورونا

المتحدث باسم النواب: 7 إصابات بكورونا بين أعضاء المجلس .. فيديو

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توفي بكورونا .. محافظ سوهاج ينعى مدير الإسعاف السابق

بعد إصابة نائبة بكورونا.. نواب البرلمان: أجرينا التحاليل.. والنتيجة سلبية.. ومتحدث البرلمان ينفي إصابته

بعد شفائها من كورونا.. النائبة شيرين فراج تكشف تفاصيل إصابتها بالفيروس

بعد إصابتها بـ كورونا.. نائبة محافظ أسوان: دخلت العزل المنزلي وأبدأ العلاج اليوم

البرلمان يحارب كورونا .. إصابة 3 نواب بالفيروس بينهم نائبتان .. وهشام مجدي ينتظر نتائج المسحة

بعد إصابته بكورونا.. المدير الفني لفريق بلدية المحلة يقدم بعض النصائح للمواطنين.. فيديو

ترشيحاتنا

بينهم مستشار محافظ الإسكندرية.. مدير حجر كفر الدوار: شفاء 463 من مصابي كورونا

سمير فرج: حفتر لم يدخل طرابلس لأسباب إنسانية

بفساتين جذابة.. ماجدة الرومي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

بديل طبيعي لجيل الحروق بالمنزل

خالق كل شيء.. الإفتاء: السؤال عن ذات الله طريق مسدود

بملابس كاجوال.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا..مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا.. تفاصيل

الشمس والقمر والحقيقة.. تركي آل الشيخ: ثلاث حقائق لا يمكن إخفائها

باحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا: انتظروا المصل في ديسمبر

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط

إهانة وإساءة وتقبيل للأقدام.. تفاصيل تعذيب زوجة نتنياهو للخادمات

3 من كبار الصحفيين ألفوا كتبا عني.. مرتضى منصور للخطيب: لن تصبح مثلي ولو بعد 100 عام.. فيديو

في ذكرى ميلاد عزيزة حلمي.. عاشت حياة مأساوية وأول ممثلة قدمت دور العذراء

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-6-2020 والقنوات الناقلة

8 أضرار خطيرة تصيبك عند تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم

انفجار لغم.. مقتل 11 ضابط شرطة أفغانيا وسط اشتباكات الحكومة مع طالبان

ليست مخيفة ولكن علينا الحذر.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: هنوصل لـ 2000 إصابة في اليوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين جذابة.. ماجدة الرومي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

تباع فى مزاد عبر الإنترنت..تعرف على أغلى سيارة فى العالم ..صور

بملابس كاجوال.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها