سأعود لدائرتي بعد فترة العلاج.. النائب ممدوح مقلد: أصبت بفيروس كورونا أنا وأسرتي

وكتب مقلد، على صفحته الشخصية "فيس بوك": "الحمد لله والشكر لله، أحب أن أوضح لحضراتكم حقيقة ما أصبت به مؤخرا والحمد لله، كل ما يأتي به الله خيرا.. لقد سبق إصابتي بفيروس كورونا أثناء ترددي على المصالح لقضاء حوائج الناس، وأنا أؤدي مهام عملي بإخلاص والله يعلم".





وأضاف: "انتقلت الإصابة لأسرتي ونقلنا للعلاج بالمستشفى بالقاهرة قبل العيد بيوم، ورغم مرارة وقسوة الإصابة كنت أشعر بالفخر وراحة البال، حيث إن إصابتي جاءت نتيجة التفاني في قضاء مصالح الناس، تماثلنا للشفاء وتقرر خروجنا من المستشفى يوم 2 من الشهر الجاري".





وتابع: "ما قصدت من إخفاء ذلك إلا لكي لا أشغل المحبين لي وأنا أعلم تماما أن هذا الخبر سيؤلمهم وحرصا مني على سلامتكم جميعا، إن شاء الله على وعدي وقسمي أن أكون في خدمتكم، بعد انتهاء فترة النقاهة سأعود بإذن الله إلى سوهاج، لنكمل مسيرة العمل".





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