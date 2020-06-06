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رياضة

ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ليفركوزن بـ الدوري الألماني

السبت 06/يونيو/2020 - 09:23 ص
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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محمد السعيد
استقر هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة باير ليفركوزن، المقرر لها اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الألماني,

ويسعى فريق بايرن ميونخ لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب البوندسليجا.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 67 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد باير ليفركوزن في المركز الخامس بـ 56 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة باير ليفركوزن:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: دافيس - دافيد ألابا - بواتينج - بافارد.

خط الوسط: جوشوا كيميش  تياجو ألكانتارا - توماس مولر.

خط الهجوم: كومان - جنابري- روبرت ليفاندوفسكي.



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