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اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم 6 -6-2020

السبت 06/يونيو/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 6 يونيو 2020، وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.29 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع 


و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.30 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.28جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.22جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.21جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.21 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
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