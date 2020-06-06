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القاعة على فيسبوك والدعوة في مسج.. أول عروسين أونلاين

السبت 06/يونيو/2020 - 11:03 ص
القاعة فيسبوك والدعوة
القاعة فيسبوك والدعوة في مسج..اول عروسين اونلاين
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن كل الاحتفالات والمناسبات في زمن كورونا اختلفت تمامًا، خاصة حفلات الزفاف، وهناك الكثيرون الذين بدأوا يتأقلمون مع الموقف من خلال الاكتفاء بالاحتفال مع المقربين وكل من الأسرتين مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.


وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة "السوشيال ميديا" ببرنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك آخرين قاموا بتأجيل حفل الزفاف لحين الانتهاء من أزمة تفشي فيروس كورونا، وآخرون قرروا أن يحتفلوا على طريقتهم الخاصة وأن يتمموا حفل زفافهم ولكن "أون لاين".


وأوضحت أن قاعة الفرح كانت في البيت والدعوة رسالة على "فيسبوك"، حيث قرر كل من هشام يسري وهانيا عصام أن يحتفلا بزفافهما مع أصدقائهما من خلال تطبيق "زوم".


وأكدت لميس سلامة أنه من الممكن الاحتفال بطرق كثيرة، والأهم هو وجود الناس الذين يحبوننا مع إضفاء البهجة والسعادة على حياتنا.
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