إزالة 814 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وحملات إزالة جمبع الأشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 12 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 7 حالات تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 691 مترا مربعا، و4 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 420 مترا مربعا، وحالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 2 فدان.





وأوضح أن إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، وصل خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة إلى 814 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3932 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و3364 حالة إزالة مبانى بمساحة 453438 مترا مربعا.



