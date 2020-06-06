إزالة 814 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وحملات إزالة جمبع الأشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 12 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 7 حالات تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 691 مترا مربعا، و4 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 420 مترا مربعا، وحالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 2 فدان.
وأوضح أن إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، وصل خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة إلى 814 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3932 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و3364 حالة إزالة مبانى بمساحة 453438 مترا مربعا.
وشدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.