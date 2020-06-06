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رياضة

بعد تصريحات حازم إمام.. الأرقام تؤكد أفضلية الخطيب على حسن شحاتة

السبت 06/يونيو/2020 - 12:41 م
الخطيب وحسن شحاته
الخطيب وحسن شحاته
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عبدالله هشام
أكد حازم امام نجم نادي الزمالك السابق ، أن حسن شحاته اسطورة النادي، افضل من الخطيب وذلك وفقا لأراء جماهير القلعة البيضاء حال عقد مقارنه بين ثنائي اساطير الكرة المصرية ، مشيرا الي إنه يتفق معهم . 

ونعرض لكم خلال التقرير التالى ابرز الارقام خلال مشوار الثنائي كلاعبين : 

حقق حسن شحاته نجم الكرة المصرية في نادي الزمالك العديد من الانجازات والنجاحات ، وإستطاع إحراز بطولة الدورى عام 1977-19978 ، وثلاث بطولات كأس مصر أعوام  1975-1974 ، 1977-1976 ، 1979-1978 . 


كما حقق شحاتة بطولة كأس اكتوبر التى اقيمت عام 1974 بدلا من بطولة الدورى التى الغيت بسبب ظروف حرب أكتوبر المجيدة بجانب استضافة المحروسه بطولة كأس الامم الافريقية بنفس العام وحقق الزمالك اللقب كرقم قياسي خاص به . 

علي المستوي الفردي نجح حسن شحاته في التتويج بلقب هداف بطولة الدورى المصري الممتاز مرتين وحقق لقب ثالث افضل لاعب في قارة افريقيا عام 1974 خلف بول موكيلا الكونغولى ولوبيو بوب . 

حصل حسن شحاته علي لقب افضل لاعب في قارة اسيا وهو اللاعب الوحيد الذي يحصل علي الجائزة في القارة غير قارته الاصلية حينما كان لاعبا في نادي كاظمة الكويتي عام 1970 .

وتوج بأفضل لاعب في كأس الامم الافريقية عام 1974 وحصل منتخب مصر علي المركز الثالث في البطولة التى توج بها منتخب زائير  ، كما حقق المعلم لقب أفضل لاعب في مصر عام 1976 ووسام الجمهورية من الدرجة الاولى عام 1980 .

لا يختلف احد علي قيمة حسن شحاته اسطورة التدريب في مصر بعد تحقيقة ثلاث بطولات كأس الامم الافريقية لمنتخب الفراعنه ليكون أكثر المنتخبات تحقيقا للقب برصيد 7 بطولات متفوقا علي الكاميرون وغانا . 

وحاليا نفتقد المدير الفني المصري الذي يعود بالامجاد مرة اخري للمنتخب الوطني بعد فترة خالية من البطولات القارية رغم تحقيق حلم الصعود لكأس العالم 2019 بروسيا الا ان الاداء لم يكن جيدا . 

حقق بيبو لقب بطولة الدورى المصري الممتاز 10 مرات ، وخمس بطولات كأس مصر لقبي بطولة دورى ابطال افريقي ومثلهم بطولة كأس الكؤوس الافريقية ،ومع منتخب مصر حقق لقب بطولة كأس الامم الافريقية عام 1986 .

وعلي المستوي الفردي حقق الخطيب لقب افضل لاعب في افريقيا عام 1983 ودخل في تشكيل افضل فريق ببطولة كأس الامم الافريقية عام 80 التى اقيمت في نيجيريا وحقق الفراعنه المركز الرابع ، وهداف بطولة الدورى المصري مرتين اعوام 1977–78، 1980–81 .

بعد اعتزال بيبو لعب كرة القدم عام 1988 اتجه للعمل الاداري ولم يتولى مناصب فنيه مع الفرق .
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