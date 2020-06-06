بعد تصريحات حازم إمام.. الأرقام تؤكد أفضلية الخطيب على حسن شحاتة

ونعرض لكم خلال التقرير التالى ابرز الارقام خلال مشوار الثنائي كلاعبين :

حقق حسن شحاته نجم الكرة المصرية في نادي الزمالك العديد من الانجازات والنجاحات ، وإستطاع إحراز بطولة الدورى عام 1977-19978 ، وثلاث بطولات كأس مصر أعوام 1975-1974 ، 1977-1976 ، 1979-1978 .

حصل حسن شحاته علي لقب افضل لاعب في قارة اسيا وهو اللاعب الوحيد الذي يحصل علي الجائزة في القارة غير قارته الاصلية حينما كان لاعبا في نادي كاظمة الكويتي عام 1970 .

أفضل لاعب في مصر عام 1976 ووسام الجمهورية من الدرجة الاولى عام 1980 .

وحاليا نفتقد المدير الفني المصري الذي يعود بالامجاد مرة اخري للمنتخب الوطني بعد فترة خالية من البطولات القارية رغم تحقيق حلم الصعود لكأس العالم 2019 بروسيا الا ان الاداء لم يكن جيدا .

لا يختلف احد علي قيمة حسن شحاته اسطورة التدريب في مصر بعد تحقيقة ثلاث بطولات كأس الامم الافريقية لمنتخب الفراعنه ليكون أكثر المنتخبات تحقيقا للقب برصيد 7 بطولات متفوقا علي الكاميرون وغانا .

حقق بيبو لقب بطولة الدورى المصري الممتاز 10 مرات ، وخمس بطولات كأس مصر لقبي بطولة دورى ابطال افريقي ومثلهم بطولة كأس الكؤوس الافريقية ، ومع منتخب مصر حقق لقب بطولة كأس الامم الافريقية عام 1986 .





وعلي المستوي الفردي حقق الخطيب لقب افضل لاعب في افريقيا عام 1983 ودخل في تشكيل افضل فريق ببطولة كأس الامم الافريقية عام 80 التى اقيمت في نيجيريا وحقق الفراعنه المركز الرابع ، وهداف بطولة الدورى المصري مرتين اعوام 1977–78، 1980–81 .



