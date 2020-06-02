أجايي: الأهلي سبب عدم تواجدي مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إنه لم يستطيع مساندة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بسبب تواجده في معسكر النادي الأهلي في إسبانيا للتحضير إلى الوسم الجديد.





وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "قمت بزيارة المنتخب فور العودة من إسبانيا في فندق إقامتهم بالقاهرة، وفرحت كثيرًا بعدما أكدوا لي حبهم الشديد لمصر وشعبها والمزارات السياحية".









وتابع: "لدي علاقات طيبة جدا بمعظم اللاعبين في المنتخب النجيريا، مثل جون أوبي ميكل، وإيتيبو، وأيضًا جون أوجو، بسبب تواجدنا في معسكر منتخب نيجيريا في الأولمبياد الأخيرة".



