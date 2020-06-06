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حوادث

للنصب على راغبي الدراسة بالخارج.. تفاصيل ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص في الجيزة

السبت 06/يونيو/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة والنصب والإحتيال على الطلاب راغبى إستكمال الدراسة بالجامعات الأوروبية، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مواجهة المراكز التعليمية الوهمية وإستغلالها فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء كيان تعليمى "بدون ترخيص" للخدمات التعليمية كائن بدائرة قسم الجيزة، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من راغبى إستكمال دراستهم بالخارج بالجامعات الأوروبية، والإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى عــــن مزايا الدراسـة بالخارج وتوافر تأشيرات دراسية وسياحية "خلافًا للحقيقة" مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين (12 إلى 15 ألف جنيه).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بمقر الشركة المُشار إليها، وعثر بداخلها على (كمية من عقود إتفاق بإنهاء إجراءات تسجيل الطلبة بالجامعات الأجنبية - كمية من صور مستندات خاصة بضحاياه - مطبوعات دعائية بإسم الشركة التعليمية المشار إليها - 2 أكلاشية بإسم الشركة) ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
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