AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: ليبيا ستكون مقبرة لكل الغزاة الأردوغانيين

السبت 06/يونيو/2020 - 12:52 م
أردوغان
أردوغان
Advertisements
فريدة محمد
أكد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب ان النظام التركى الارهابى ممثلا فى السطان المهووس رجب طيب ارودغان هدفه الرئيسى من تدخلاته الارهابية والاجرامية فى الشئون الداخلية الليبية هو تعويض فشله في إنشاء حكومات تتزعمها جماعة الإخوان الارهابية في سوريا وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال " الكورانى " فى بيان له اصدره اليوم ان اردوغان يهدف ايضا من التدخل فى ليبيا السطو على النفط الليبيى ومقدرات الشعب الليبيى مطالبا من القوى السياسية الشرعية والشعب الليبيى الوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة خفتر لانقاذ ليبيا من الغزو التركى خاصةبعز ان قدم اردوغان منذ ديسمبر الماضي دعما عسكريا لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح النائب ان ساحة القتال التركى فى ليبيا تعتبر فرصة لإردوغان لنشر عقيدته العثمانية الجديدة.

وأعرب عن ثقته فى قدرة احفاد المقاتل والمناضل الكبير عمر المختار فى تطهير ليبيا كلها من دنس ورجس الارهابيين من الدواعش والمرتزقة مؤكدا ان ليبيا ستكون مقبرة كل الغزاة الاردوغانيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في مواجهة كورونا.. برلماني: ليبيا تسحق إرهابيي ومرتزقة اردوغان

برلمانى: عمليات "أردوغان" الإرهابية فى ليبيا تهدف لصرف الأنظار عن تفشي الفيروس بتركيا

برلماني: نهاية أردوغان اقتربت بعد خسائره الفادحة في ليبيا

شاهد.. مستشار القوات المسلحة الليبية: 3 جهات ارتكبت عدوانا كاملا على أراضينا

عربية البرلمان: ليبيا أصبحت مقبرة لإرهابي أردوغان وتميم بعد تصفية قائد الفيلق الموالى لتركيا

عربية النواب عن أحفاد عمر المختار: قادرون على جعل ليبيا مقبرة لإرهابيي ومرتزقة أردوغان

ترشيحاتنا

ضد المتظاهرين السلميين.. قاض أمريكي يمنع استخدام الشرطة للأسلحة الكيماوية والقذائف الفتاكة

رغم الحرب الكلامية.. واشنطن تتقرب لـ بكين وترفع الحظر عن رحلات الطيران الصينية

تحميل نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في المحافظات 2020 على بوابة الثانوية العامة

انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط

فيها حاجة حلوة.. رسالة مصرية عبر الحدود تحمي فتاة من العمى

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

وفاة مذيع سعودى شهير غرقا فى البحر.. تفاصيل

بينهم ريم البارودى..الأعلى للإعلام يقرر منع 5 مذيعات من الظهورعلى الشاشة

المصل واللقاح: جزء كبير من مصابي كورونا بمصر يمرون بأعراض بسيطة.. والفيروس يفقد قدراته

لضبط المشهد..منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

27 يونيو الحكم على سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق

ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا..مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا.. تفاصيل

من صندوق إعانات الطوارئ.. القوى العاملة: صرف 171 مليون جنيه لـ 162 ألف عامل في 1530 منشأة سياحية

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط

باحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا: انتظروا المصل في ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل

بمكياج جذاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها