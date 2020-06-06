برلماني: ليبيا ستكون مقبرة لكل الغزاة الأردوغانيين

أكد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب ان النظام التركى الارهابى ممثلا فى السطان المهووس رجب طيب ارودغان هدفه الرئيسى من تدخلاته الارهابية والاجرامية فى الشئون الداخلية الليبية هو تعويض فشله في إنشاء حكومات تتزعمها جماعة الإخوان الارهابية في سوريا وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وقال " الكورانى " فى بيان له اصدره اليوم ان اردوغان يهدف ايضا من التدخل فى ليبيا السطو على النفط الليبيى ومقدرات الشعب الليبيى مطالبا من القوى السياسية الشرعية والشعب الليبيى الوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة خفتر لانقاذ ليبيا من الغزو التركى خاصةبعز ان قدم اردوغان منذ ديسمبر الماضي دعما عسكريا لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس.





وأوضح النائب ان ساحة القتال التركى فى ليبيا تعتبر فرصة لإردوغان لنشر عقيدته العثمانية الجديدة.





وأعرب عن ثقته فى قدرة احفاد المقاتل والمناضل الكبير عمر المختار فى تطهير ليبيا كلها من دنس ورجس الارهابيين من الدواعش والمرتزقة مؤكدا ان ليبيا ستكون مقبرة كل الغزاة الاردوغانيين.