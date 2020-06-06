مباحث القاهرة تكشف العديد من وقائع السرقات وتضبط مرتكبيها

فى ضربة موجعة لعصابات سرقات المواطنين، نجحت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض العديد من وقائع السرقات وتضبط مرتكبيها، تمت عمليات الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتم احاله المتهمين إلى النيابة للتحقيق.





وتمكن المقدم حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط شخصين، مقيمان بأسيوط لقيامهما بإرتكابه واقعة سرقة 8 هواتف محمولة من داخل محل لبيع الهواتف بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" وتصريف المسروقات لدى عملائهما (صاحبى محلين لبيع الهواتف المحمولة).





كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسرقة أحد المساكن بدائرة القسم، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأرشد عن المضبوطات.





فيما نجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين فى ضبط (ثلاثة أشخاص - يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة "ملك تاجر مواد غذائية" بدائرة القسم ، حيث تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "مستأجرة" مستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وإعترفوا بإرتكابها وأرشدوا عن جزء من المسروقات.





وتمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط مسجل خطر لقيامه بسرقة 3 شاشة كمبيوتر، 2 أنبوبة بوتاجاز من داخلها من داخل غرفة الحاسب الآلى بإحدى المدارس بدائرة القسم، وإعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات لدى صاحب كشك، مقيم بدائرة القسم تم ضبطه.





بينما تمكن رجال وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط عامل بأحد الجراجات، "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة "ملك صاحب شركة أعلاف" حال تركها بالجراج "محل عمله" ، وإعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى .





كما القى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون القبض على (3 أشخاص) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (أجهزة ومتعلقات) من داخل مسكن أحد الأشخاص، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "تسلق المواسير"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

وأخيرا تمكن رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة من ضبط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "له معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " .

وإعترف بإرتكاب عدد (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات داخل مخزن كائن أسفل العقار سكنه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، والتصدى الحازم لكافة صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.