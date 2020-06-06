غلق 5 أماكن للأنشطة التعليمية.. الداخلية تعلن ضبط ٢٢ ألف سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية شن الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" عن ضبط (6826) قضية تموينية متنوعة وضبط (14) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق.





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كما تم غلق (5) أماكن نشاط تعليمى مخالف وغلق (1702) محل مخالف لمواعيد الغلق.





وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (22400 سائق نقل جماعى) وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط ( 40655 شخص، 20436 مركبة).





وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط ( عدد 40655 شخص، عدد 20436 مركبة).



