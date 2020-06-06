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حوادث

غلق 5 أماكن للأنشطة التعليمية.. الداخلية تعلن ضبط ٢٢ ألف سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة خلال أسبوع

السبت 06/يونيو/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية شن الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" عن ضبط (6826) قضية تموينية متنوعة وضبط (14) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق.


كما تم غلق (5) أماكن نشاط تعليمى مخالف وغلق (1702) محل مخالف لمواعيد الغلق.

وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (22400 سائق نقل جماعى) وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط ( 40655 شخص، 20436 مركبة).

وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط ( عدد 40655 شخص، عدد 20436 مركبة).

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار "كورونا" .
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