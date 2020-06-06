قارئة تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة بسبب امتلاك زوجها سيارة: غير حقيقي

أرسلت المواطنة أسماء ثابت عبد الكريم إحدى قراء موقع صدى البلد الاخبارى، رسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة لشكاوى المواطنين بالموقع تشكو فيها من ايقاف معاش تكافل وكرامة الخاص بها .
وقالت القارئة أسماء إحدى أبناء محافظة الأقصر بمركز اثنا قرية النواصر إنه تم ايقاف معاش تكافل وكرامة منذ حوالى سنة بسبب امتلاك زوجها سيارة ، وهذا غير صحيح .
وأشار تالقارئة إلى أنه تم التقدم باثباتات عكس ذالك ولكن حتى الان لم يتم الرد ، مع ان هشا مصدر دخلها الوحيد .
وأضافت أنه على من يرغب التواصل معها الاتصال على رقم : 01128125073
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