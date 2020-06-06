قارئة تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة بسبب امتلاك زوجها سيارة: غير حقيقي

أرسلت المواطنة أ سماء ثابت عبد الكريم إحدى قراء موقع صدى البلد الاخبارى، رسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة لشكاوى المواطنين بالموقع تشكو فيها من ايقاف معاش تكافل وكرامة الخاص بها .





وقالت القارئة أسماء إحدى أبناء محافظة الأقصر بمركز اثنا قرية النواصر إنه تم ايقاف معاش تكافل وكرامة منذ حوالى سنة بسبب امتلاك زوجها سيارة ، وهذا غير صحيح .





وأشار تالقارئة إلى أنه تم التقدم باثباتات عكس ذالك ولكن حتى الان لم يتم الرد ، مع ان هشا مصدر دخلها الوحيد .





وأضافت أنه على من يرغب التواصل معها الاتصال على رقم : 01128125073





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