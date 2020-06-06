AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

قارئة تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة بسبب امتلاك زوجها سيارة: غير حقيقي

السبت 06/يونيو/2020 - 02:12 م
شكاوى المواطنين ..موقع
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر
أرسلت المواطنة أسماء ثابت عبد الكريم إحدى قراء موقع صدى البلد الاخبارى، رسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة لشكاوى المواطنين بالموقع تشكو فيها من ايقاف معاش تكافل وكرامة الخاص بها . 

وقالت القارئة أسماء إحدى أبناء محافظة الأقصر بمركز اثنا قرية النواصر إنه تم ايقاف معاش تكافل وكرامة منذ حوالى سنة بسبب امتلاك زوجها سيارة ، وهذا غير صحيح . 

وأشار تالقارئة إلى أنه تم التقدم باثباتات عكس ذالك ولكن حتى الان لم يتم الرد ، مع ان هشا مصدر دخلها الوحيد . 

وأضافت أنه على من يرغب التواصل معها الاتصال على رقم :  01128125073 

اقرا ايضا : 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن يشكو من توقف معاش تكافل وكرامة

أهالي السلام يشكون من ضعف ضخ المياه

ممكن يجيبولنا كورونا .. أهالي شارع مجاهد في المرج يشكون من انتشار الأسواق

أهالي مدينة المعراج بالأوتوستراد يشكون من تراكم القمامة

أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يشكون من عدم وجود أعمدة إنارة

أهالي نزلة الأشطر بـ الجيزة يشكون من تراكم القمامة

ترشيحاتنا

الاتحاد الأفريقي يحدد موعد القيد في البطولات القارية والموسم الجديد

دعما لاستقرار ليبيا.. الرئيس السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر.. فيديو

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

بسبب كهربا.. المحامي الإيطالي تشيفالي يعتذر لـ بوطيب عن عدم تولي قضيته ضد الزمالك

محسن صبري: ردود الأفعال عن مشهد ضربي لـ عشماوي في مسلسل الاختيار فاقت توقعاتي

بفساتين جذابة.. ماجدة الرومي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد على باب الوزير يتكرر في جنوب أفريقيا.. القصة الكاملة لأسهل عملية سرقة في التاريخ.. صور

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل