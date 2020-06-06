عبر فيديوكونفراس.. أوبك وحلفاؤها يناقشون تخفيضات إنتاج النفط وتداعيات كورونا

تعقد أوبك وحلفاؤها محادثات عبر مؤتمر فيديو اليوم السبت لتقييم اتفاقهم الحالي لخفض الإنتاج مع تعافي أسعار النفط مؤقتًا بعد تخفيف عمليات الإغلاق الاحترازية في اطا مكافحة تفشي وباء كورونا





وتناقش المجموعة المكونة من 13 عضوًا والدول الأخرى المنتجة للنفط مثل روسيا والمكسيك اتفاقًا تم التوصل إليه في أبريل لتعزيز الأسعار، والتي تراجعت بسبب انخفاض الطلب حيث فرضت دول حول العالم عمليات إغلاق صارمة لوقف انتشار الفيروس المستجد.









وقد تم تقديم الاجتماع، المقرر عقده في الأسبوع المقبل، إلى يوم السبت بناء على اقتراح وزير النفط الجزائري محمد أركاب ، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول.





وبموجب شروط اتفاق أبريل ، تعهدت أوبك وما يسمى بـ أوبك + بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا من 1 مايو حتى نهاية يونيو، ومن ثم سيتم تخفيف التخفيضات تدريجيًا من يوليو ، مع خروج 7.7 مليون برميل يوميًا من السوق من يوليو إلى ديسمبر.





ولكن في محادثات السبت ، كان من المتوقع أن يناقش منتجو النفط الخام تمديد 9.7 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو ، حتى لو كان من الصعب التوصل إلى اتفاق.





وتم توقيع اتفاق أبريل بعد أيام من الجدل بين اللاعبين الرئيسيين ، الذين تضررت عائداتهم بسبب انهيار سوق النفط هذا العام.





وقال بيورنار تونهاوجين ، المحلل في شركة ريستاد إنرجي: "يبدو من المرجح جدًا أن يتم تمديد تخفيضات مايو إلى يونيو لمدة شهر آخر".

ويتوقع بعض مراقبي السوق تمديد التخفيضات أكثر ، ربما حتى نهاية الصيف أو حتى نهاية العام.





وعلى الرغم من أن المزيد من البلدان حول العالم تخرج تدريجيًا من الإغلاق ، إلا أن استهلاك النفط الخام لم يعد إلى مستويات ما قبل الحجز ، والتي كانت منخفضة نسبيًا بالفعل.





وكما هو الحال في المفاوضات السابقة ، يمكن أن تكون المناقشات متوترة بشكل خاص بين روسيا والمملكة العربية السعودية ، وهما من أثقل الأطراف في الصفقة الذين شاركوا في حرب أسعار قصيرة ولكن مريرة عندما انهارت المحادثات السابقة في مارس.





كما استبعدت المكسيك بالفعل ، التي أوقفت اتفاق أبريل قبل وضع اللمسات الأخيرة عليه ، أي انخفاض آخر في إنتاج النفط مع رئيسها أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، قائلة يوم الجمعة إن بلاده 'لا يمكنها تعديل إنتاجنا أكثر من ذلك'.





وقال محلل RBC آل ستانتون، إن هناك خلاف رئيسي آخر يمكن أن يكون استعداد كل دولة للالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها.





وبحسب شركة استخبارات البيانات Kpler ، فإن أوبك + خفضت الإنتاج بنحو 8.6 مليون برميل يوميا في مايو ، وهو خفض أصغر مما كان مقررا ، مع اعتبار العراق ونيجيريا المتهمين الرئيسيين.





قالت وزارة الموارد البترولية النيجيرية في تغريدة يوم السبت إنها دعمت المناقشات للسماح للدول التي فشلت في الامتثال الكامل للتخفيضات المتفق عليها في مايو ويونيو بتعويضها في يوليو وأغسطس وسبتمبر.





وعلى الرغم من الصعوبات ، ساعدت تخفيضات الإنتاج في دعم أسعار النفط ، التي ارتفعت إلى حوالي 40 دولارًا للبرميل في بداية شهر يونيو لكل من المؤشر الأمريكي الأمريكي ، وغرب تكساس الوسيط (WTI) ، وعقود برنت بحر الشمال الأوروبية.





في 20 أبريل ، انخفض كلاهما إلى قيعان تاريخية، مع انخفاض خام برنت إلى 15 دولارًا ، ودخل خام غرب تكساس الوسيط منطقة سلبية.