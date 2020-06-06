مدير «مشروعك» بالأقصر: تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لـ 6 أشهر

أعلنت ميرفت سيد مدير برنامج مشروعك في الأقصر ، أنه بناء على الكتاب الدورى الصادر برقم 92 لسنة 2020 تقرر تأجيل الاستحقاقات الأتئمانية وجميع المبالغ المستحقة الدفع لكل التسهيلات الأئتمانية بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر.







وأكدت مدير مشروعك الأقصر ، أن جميع البنوك ملتزمة بعدم فرض أى عوائد أو عمولات تأخير على التأجيل على أن تطبق هذه الإجراءات على جميع عملاء مشروعك وبذلك يحق لكل العملاء المستفيدين من مبادرة مشروعك تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر.





وأضافت أنه تم التواصل تليفونيًا مع جميع عملاء مشروعك من خلال المقرات المتواجدة بالمراكز والمدن على مستوى محافظة الأقصر ، كما قامت البنوك ايضًا بإعلام العملاء.





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يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة فيما يخص الحد من الآثار السلبية المترتبة على فيروس كورونا المستجد ودعم القطاعات الأقتصادية بما فى ذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وأن تلك ضمن الأجراءات الأحترازية التى أتخذها البنك المركزى .



