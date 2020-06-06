القماش خطر | أخصائي صيدلة إكلنيكية: الكمامة N95 أفضل في الوقاية





وأضاف أن القطعة المعدنية هدفها أن تمنع انتقال الرذاذ من الأنف أو إلي الانف.



وتابع أخصائي الصيدلة الإكلينيكية : أن الكمامات الجراحية التى لا تحتوي على قطعة معدنية تكون أقل من حيث نسبة الحماية، لافتا إلى أن تلك الكمامات يجب أن تستخدم مرة واحدة ولمدة لا تزيد على 5 ساعات.



وأكد على ضرورة عدم ارتداء الكمامة لمن هم دون سن 12 إلا للضرورة القصوى، بسبب عدم قدرة جسم الاطفال على تحديد نسبة الأكسجين، وبالتالي بتزيد نسبة ثاني أكسيد الكربون.



وأشار إلى أن الاطفال يمكن أن يستخدموا قناع الوجه، متابعا : فيما يخص كمامة الـ N95 هي الأفضل من بينها ولكن يتم استخدامها للفرق الطبية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقدم من خلال منافذها كمامة N95 بنفس الجودة وبسعر أقل.