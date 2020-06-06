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القماش خطر | أخصائي صيدلة إكلنيكية: الكمامة N95 أفضل في الوقاية

السبت 06/يونيو/2020 - 08:21 م
أنواع الكمامات
أنواع الكمامات
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اسراء صبري
قال مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية، إنه ممنوع منعا بتا ارتداء الكمامات القماش العادية، لافتا إلى أن حتى فكرة تدوير القماش القديم واستخدامه كـ كمامات يشوبه بعد الأخطاء ولذلك يفضل أن نبتعد عن هذه الكمامات.

ونصح مروان سالم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc"، باستخدام الكمامات الجراحية، متابعا: يفضل أن تحتوي الكمامات الجراحية على قطعة معدنية، معقبا: "عشان تقفل على الأنف".

وأضاف أن القطعة المعدنية هدفها أن تمنع انتقال الرذاذ من الأنف أو إلي الانف.

وتابع أخصائي الصيدلة الإكلينيكية : أن الكمامات الجراحية التى لا تحتوي على قطعة معدنية تكون أقل من حيث نسبة الحماية، لافتا إلى أن تلك الكمامات يجب أن تستخدم مرة واحدة ولمدة لا تزيد على 5 ساعات.

وأكد على ضرورة عدم ارتداء الكمامة لمن هم دون سن 12 إلا للضرورة القصوى، بسبب عدم قدرة جسم الاطفال على تحديد نسبة الأكسجين، وبالتالي بتزيد نسبة ثاني أكسيد الكربون.

وأشار إلى أن الاطفال يمكن أن يستخدموا قناع الوجه، متابعا : فيما يخص كمامة الـ N95 هي الأفضل من بينها ولكن يتم استخدامها للفرق الطبية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقدم من خلال منافذها كمامة N95 بنفس الجودة وبسعر أقل.
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