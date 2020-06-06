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فن

شاهد.. رامى جمال بصحبه أشقائه عبر انستجرام

السبت 06/يونيو/2020 - 09:58 م
رامي جمال
رامي جمال
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محمد بدران

نشر الفنان رامى جمال صورة تجمعه بشقيقيه أحمد ومحمد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". 

وعلق رامى جمال على الصورة قائلا: "من اليمين اخويا الكبير محمد جمال وفِي النص اخويا الصغير احمد جمال السؤال اللي مجنني انا ليه اسمي مَش محمود 🤔😁😁".

واضاف "الصوره من ٣ سنين في فرح احمد عاوزين نقوله مبروك علشان كنت ناسي 😂😂"

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، التي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي



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