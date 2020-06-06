هيئة ألمانية تحذر من مخاطر تلف ممتصات الصدمات فى السيارات



كما يؤثر تلف الممتصات بشكل سلبي دائما على وظائف الانظمة المساعدة مثل الفرامل المانع للانغلاق ونظام تعزيز الأتزان الالكتروني ESP.



وينصح الخبراء بضرورة فحص الممتصات في المراكز الفنية المتخصصة وذلك بعد السير لمسافة 80 ألف كلم وسيتم تكرار هذه العملية كل 20 ألف وفي حال ضرورة استبدال أحد الممتصات يجب أستبدال كلا الممتصين على المحور وذلك حرصا على سلامتك أثناء سيرك على الطريق.



ممتصات الصدمات من أهم اجزاء التعليق في السيارات ويعتبر من أبرز عوامل السلامة والأمان وفي حال تعرضها للتلف يسبب العديد من المشاكل للسيارة.حذرت الهيئة الالمانية للفحص الفني من تلف ممتصات الصدمات في السيارة وخطورته الشديدة على سلامة السيارة والركاب.كما أوضحت الهيئة أنه في حال تلف ممتصات الصدمات فإنه يسبب العديد من المشاكل اثناء القيادة ومنها زيادة مسافة الفرامل عند السرعات العالية .كما أضافت الهيئة فى بيان لها ان تلف الممتصات يؤدي إلى انخفاض التصاق السيارة بالطريق فبالتالي سنجد تقليل كل من الثبات عند اجتياز المنعطفات .