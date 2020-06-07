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واجهي الحر بعصير الدوم باللبن

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:02 ص
عصير دوم باللبن
عصير دوم باللبن
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أسماء عبد الحفيظ

يشعر العديد من الأشخاص مع ارتفاع درجة الحرارة الشديدة بالعطش الشديد وتحار اغلب ربات المنزل فى أفضل أنواع العصائي التى تقدمها لاطفالها، بدون التسيب فى زيادة اوزانهم خلال الحجر المنزلى،لذلك تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل عصير دوم باللبن المغذي.


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١٢ فائدة لعصير الدوم 

المكونات:
دوم
ماء
سكر

لبن

طريقة التحضير:

- ننقع الدوم فى الماء طوال الليل وإذا كانت درجة الحرارة مرتفعة نضعه فى الثلاجة نضع الدوم المنقوع على نار متوسطة.

- نضيف إليه السكر مع التقليب حتى يذوب السكر تمامًابعد الغليان نرفع الدوم من على النار ثم نتركه ليبرد.

- نصفى العصير بمصفاة دقيقة ومن ثم اضافة اللبن الساقع ووضعة في الثلاجة.

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