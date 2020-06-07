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مرأة

تزيد من حرارة الجسم.. أطعمة يفضل تجنب تناولها في فصل الصيف

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:30 ص
اطعمة تزيد من حرارة
اطعمة تزيد من حرارة الجسم
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نهى هجرس
من المعروف أن الحرارة المفرطة تضع الجسم تحت ضغط هائل يسبب التهيج ، وقلة التركيز ، والإرهاق ومشكلة عدم النوم، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى، والطعام والشراب الذي ستستهلكه في الشهرين المقبلين حتى وصول الرياح الموسمية؛ سيلعب دورًا حيويًا لمساعدتك على تخطي موجة الحر، وهماك أيضا بعض الأطعمة يمكن ان تزيد من حرارة الجسم.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم الأطعمة التى يجب تجنبها فى الصيف..

- تجنب الأطعمة غير النباتية 

العديد من الأطعمة غير النباتية مثل اللحوم الحمراء والبيض والجمبري والحبار وسرطان البحر تولد حرارة زائدة ومن الأفضل دائمًا تجنبها خلال فصل الصيف، كما أنها قد تزعج معدتك أو تسبب الإسهال في استنزاف الكثير من السوائل من جسمك مما يتطلب علاجًا طبيًا مكثفًا.

تجنب المانجو 

تعد فاكهة المانجو بالتأكيد أكثر الأشياء جاذبية في الصيف، ولكن في الحقيقة ، إنها تتسبب في سخونة الجسم، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير منها إلى ظهور بثور حرارية، خاصة بين الأطفال والمراهقين.


- منتجات الألبان 

قلل من استهلاكك اليومي من منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي وما إلى ذلك، وهذه الأطعمة هي أغذية تولد الحرارة وكلما قل استهلاكها كلما كان ذلك أفضل خلال الصيف.
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