تزيد من حرارة الجسم.. أطعمة يفضل تجنب تناولها في فصل الصيف

- تجنب الأطعمة غير النباتية

تجنب المانجو





تعد فاكهة المانجو بالتأكيد أكثر الأشياء جاذبية في الصيف، ولكن في الحقيقة ، إنها تتسبب في سخونة الجسم، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير منها إلى ظهور بثور حرارية، خاصة بين الأطفال والمراهقين.







