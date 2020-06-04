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مرأة

أطعمة احرص على تناولها لرفع الخصوبة عند الرجال

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:57 ص
خصوبة الرجال
خصوبة الرجال
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أسماء عبد الحفيظ
قدم موقع بولد سكاى الهندى الشهير أفضل الأطعمة التى ترفع القدرة الذكورية عند الرجال وتزيد من نسبة الخصوبة


ووفقا لما نشره الموقع أفضل أنواع الأطعمة هى التى تحاول على حمض الفوليك وهى تتمثل فيما يلي. 

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أطعمة ترفع نسبة الخصوبة الورقيات الداكنة مثل :

 الكرنب الأخضر 
 الخس الروماني السبانخ 
 الجرجير  وغيرهم من قائمة الورقيات 
 الهليون 
 البروكلي 
 الحمضيات والبابايا 
 العنب 
 الموز
الشمام 
الفراولة 
 البقوليات 
 البامية 
القرنبيط 
المسكرات
 الشمندر 
 الذرة

ونصح الموقع بالاهتمام بتناول هذه الأغذية فعندما تكون مستويات حمض الفوليك منخفضة فستزيد فرصة انتاج الحيوانات المنوية المشوهة وستكون ضعيفة وغير قادرة للوصول إلى البويضة، لذلك على الرجال الحرص على تناول هذه الأطعمة لرفع مستوي حمض الفوليك بالجسم.
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