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بين الناس

أهالى قرية باويل بالأقصر يشكون انقطاع مياه الشرب المستمر

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن حمادة النوبي الصادق مقيم قرية باويل مركز إسنا محافظة الأقصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياة المستمر .

ويقول فى رسالته : نعانى من تغير فى لون وخواص مياه الشرب والتى لا تصلح للاستخدام  منذ شهر تقريبا وانقطاع المياه فترات طويلة طوال اليوم ولا يستطيع الاهالى  توفير احتياجاتهم من المياه فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار فيروس كورنا الذى يحتاج النظافة باستمرار.

وناشدت المسئولين سرعة العمل على ازالة اسباب الشكوى للتواصل مع القارئ : 01111004233
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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