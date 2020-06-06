فى الشرقية.. تجهيز ٧٣ سريرا للعزل بمستشفى السعديين المركزي للمصابين بكورونا

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه جاري إستقبال جميع المستشفيات العامة والمركزية بجانب النوعية بالمحافظة، للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.





أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت مستشفي السعديين المركزي، وبتعاون ودعم من المجتمع المدني بتجهيز وفرش ٧٣ سرير، وتخصيصه لعزل الحالات الإيجابية للفيروس "كوفيد ١٩ "، منهم فرش وتجهيز ٧ آسرة مخصصة لإستقبال حالات الإصابة من الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفي، و ٦٦ سرير لحالات الإشتباه، والحالات الإيجابية.

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وأشار "مسعود" الي انه تم مراعاة المسافات المحددة وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، كما تم تحديد خط السير للحالات داخل المستشفي وللعاملين، وتم تحديد خط سير المريض، ودخول الحالات الإيجابية، وخط سير للحالات المرضية الأخري، وذلك لمنع إنتشار العدوي بين المرضي، وحفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالمستشفي.





قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفي والمشاركين في العمل علي الجهود المبذولة لصالح المرضي والمواطنين