AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فى الشرقية.. تجهيز ٧٣ سريرا للعزل بمستشفى السعديين المركزي للمصابين بكورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 11:19 م
تجهيز ٧٣ سريرا عزل
تجهيز ٧٣ سريرا عزل بمستشفي السعديين المركزي للمصابين بكورونا
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه جاري إستقبال جميع المستشفيات العامة والمركزية بجانب النوعية بالمحافظة، للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت مستشفي السعديين المركزي، وبتعاون ودعم من المجتمع المدني بتجهيز وفرش ٧٣ سرير، وتخصيصه لعزل الحالات الإيجابية للفيروس "كوفيد ١٩"، منهم فرش وتجهيز ٧ آسرة مخصصة لإستقبال حالات الإصابة من الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفي، و ٦٦ سرير لحالات الإشتباه، والحالات الإيجابية.
أقرأ ايضا:


وأشار "مسعود" الي انه تم مراعاة المسافات المحددة وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، كما تم تحديد خط السير للحالات داخل المستشفي وللعاملين، وتم تحديد خط سير المريض، ودخول الحالات الإيجابية، وخط سير للحالات المرضية الأخري، وذلك لمنع إنتشار العدوي بين المرضي، وحفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالمستشفي.

قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفي والمشاركين في العمل علي الجهود المبذولة لصالح المرضي والمواطنين
فى الشرقية.. تجهيز ٧٣ سريرا للعزل بمستشفى السعديين المركزي للمصابين بكورونا
فى الشرقية.. تجهيز ٧٣ سريرا للعزل بمستشفى السعديين المركزي للمصابين بكورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة الشرقية: استمرار التدريب اليومي المكثف للفرق الطبية والعاملين بمستشفيات المحافظة

لمواجهة كورونا.. استمرار التدريب المكثف للفرق الطبية والعاملين بمستشفيات الشرقية

بدءًا من الغد.. «صحة الشرقية»: المستشفيات العامة والمركزية تستقبل جميع مرضى الأمراض التنفسية والمشتبه إصابتها بـ كورونا

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق

بدء تسليم الأدوية لمصابي كورونا في المنازل بالشرقية

تجهيز 60 سريرًا بـ مبنى العزل بمستشفى بلبيس بالشرقية لاستقبال مصابي كورونا.. صور

ترشيحاتنا

عداد كورونا.. الصحة: 32612 إصابة.. 8538 شفاء.. 1198 وفاة

نسبة التعافي كبيرة.. رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح يكشف مقياس ذروة فيروس كورونا في مصر.. فيديو

بـ الأحمر الناري.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا

هتقلب الموازين .. دراسة: اختلاف أعراض فيروس كورونا بين المصابين بسبب البصمة البروتينية

وزيرة الصحة: اختفاء الأعراض خلال 10 أيام كافية لتعافي مصابي كورونا

98% نسبة النجاح في أولى و2 ثانوي | وحجب 25 ألف نتيجة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كلاسيكية.. وعد السعودية تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

بالأوف شولدر.. لاميتا فرنجية تبرز جمالها بهذه الإطلالة

هتقلب الموازين .. دراسة: اختلاف أعراض فيروس كورونا بين المصابين بسبب البصمة البروتينية