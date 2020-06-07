لا يوجد منع بشرط.. التنمية المحلية تكشف حقيقة هامة بشأن وقف تراخيص البناء.. فيديو

كشف خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.

وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر "أون اى" تقديم الإعلامى خالد أبو بكر، أنه لا يوجد منع لتراخيص اعمال البناء، إذا توافقت مع الاشتراطات التى حددتها الادارة الهندسية.

وتابع: فى حال تعرض صاحب أى عمل لقرار وقف اعمال البناء فعليه اللجوء للأدارة الهندسية، وبدورها ستعاين الموقف،وتفصل فيه اذا كانت أعمال البناء قانونية من عدمه، طبقا للاشتراطات البنائية.

وطالب المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالتواصل مع الوزارة عبر رقم 01150606783 لتقى أى شكاوي بشأن هذا الموضوع.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وتكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء فى المهد وتنفيذ الإزالات الفورية للمبانى المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.