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رياضة

تشيرنو: جوزيه سبب رحيلى عن الأهلي لإرضاء ابنه .. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:28 ص
مانويل جوزيه مدرب
مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق
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حسام الحارتي
أكد السيراليوني تشيرنو لاعب الأهلي السابق، أن مانويل جوزيه المدير الفني للقلعة الحمراء سبب رحيله عن الفريق .

وأضاف تشيرنو في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن مانويل جوزيه قرر رحيلي عن النادي الأهلي لرغبته في التعاقد مع الأنجولي ايفيلينو.

وتابع:" وكيل الأنجولي إيفيلينو في ذلك الوقت كان ابن مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي".

وأكد تشيرنو أن سبب رحيله عن النادي الأهلي ليس فنيا كما يعتقد البعض، مشيرا إلى إحراز ايفيلينو هدفا واحدا خلال مشواره مع الأهلي.

وأوضح  أن أفضل فترة احتراف له كانت في القناة، وما زال يرتبط بعلاقات قوية مع بعض اللاعبين في الأهلي والقناة السابقين، وسيقوم بزيارة مصر في الفترة المقبلة عقب فتح الطيران. 

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