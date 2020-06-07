مجدي عبدالغني يكشف عن مفاجآت حول مصير "فايلر" مع الأهلى ..فيديو

أكد مجدي عبدالغني٬ نجم النادي الأهلى السابق٬ أن هناك غموضا حول مصير السويسري رينيه فايلر٬ المدير الفني للفريق الأحمر.
وقال عبدالغني فى حديثه مع برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "أشك فى استمرار فايلر مع النادي الأهلى خلال الفترة المقبلة بسبب العروض المغرية التى تلقاها مؤخرا".
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وأضاف: "موضوع مشاورة فايلر لعائلته يثير الشكوك ويقربه من الرحيل على الرغم من نجاحه مع الأهلى منذ قدومه".
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا.