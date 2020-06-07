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محافظات

تعمير الوادي الجديد: استكمال تنفيذ محور تنيدة - منفلوط بتكلفة 2.7 مليار جنيه

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:33 ص
تعمير الوادي الجديد:
تعمير الوادي الجديد: استكمال تنفيذ محور تنيدة - منفلوط
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منصور ابوالعلمين
أعلن المهندس ماهر حسوبة، مدير فرع جهاز التعمير الداخلة في الوادي الجديد،، عن استكمال تنفيذ مشروع محور تنيدة- منفلوط، بانتظام ودون معوقات والذى يبلغ طوله حوالى 300 كيلو متر طولى وبعرض 11 مترا.

وأوضح أن هذا الشريان يربط مركز بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس جهاز التعمير بالمحافظة.


وأضاف حسوبة أنه جرى الانتهاء من رصف 30 كيلو متر طولى ناحية منفلوط وتنفيذ أعمال حفر وردم وتربة أساس بطول 40 كيلو متر، وتنفيذ أعمال حفر وردم وتشوين تربة أساس بطول 70 كيلو متر.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من رصف الطريق من ناحية مركز الداخلة من نقطة الكيلو صفر للكيلو 100، بالإضافة 4 كيلو مترات فى منطقة النقب جار العمل فيهم.

وأكد حسوبة أن المشروع يجرى تنفيذه على 3 مراحل، كل مرحلة تشمل رصف مسافة معينة على أن يتم الانتهاء من التنفيذ  في نهاية ديسمبر 2021 حيث تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 2 مليار و774 مليونا و600 ألف جنيه.

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