المصل واللقاح: المتبرع بـ بلازما الدم يجب ألا يعاني من أمراض مزمنة.. فيديو

قالت الدكتورة نهي صلاح أبو شنب رئيس قطاع بنك الدم بالمصل واللقاح، إن المرضى المصابين بفيروس كورونا بعد شفائهم نقوم بعمل مسحتين لهم حتى نتأكد أن المسحات سلبية، وأنهم تحولوا من إيجابي إلى سلبي.





وأضافت نهي صلاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور، أنه بعد ذلك نقوم بفصل بلازما الدم الخاصة بهم لأنها تحتوى على الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا وتعتبر مناعة طبيعية.









وأوضحت نهى صلاح ، أن البلازما الخاصة بـ متبرع واحد تكفي لعلاج مصابين اثنين وهذا يكون بعد 14 يوما من شفائه.









وتابعت أن المتبرع يجب أن يكون سنه من 18 سنة حتى سن 60 سنه ولا يعاني من أى أمراض مزمنة .







