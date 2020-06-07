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محافظات

قف للتعقيم .. قرية بالشرقية تواجه كورونا بكبائن على مدخل البلد.. شاهد

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:32 ص
كابينات
كابينات
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محمد الطحاوي

رفع أهالي قرية كفر الغنيمي  بمحافظة الشرقية شعار "قف للتعقيم من فضلك" لأي زائر للقرية أو داخل إليها، حيث أنشأ أهالي القرية غرف تعقيم ذاتية علي مداخل ومخارج القرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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البداية كانت عندما قرر المهندس محمد مكي إقامة ممر تعقيم ذاتي بمدخل القرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالفعل بدأ تنفيذ وإقامة الممر بالجهود الذاتية وبمشاركة أهالي وشباب القرية.


وأكد المهندس "محمد مكي" صاحب فكرة إقامة ممر التعقيم العمومي بمدخل قريته أن الفكرة كانت عبارة عن وسيلة يتم من خلالها لم شمل الأهالى والاتحاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالفعل تم التفكير في إقامة ممر تعقيم ذاتي في مداخل القرية يمر منها أبناء القرية والقادمين إليها حفاظا علي أهالي القرية والشباب الذين يعملون بالخارج ويتم من خلال تلك الممرات التعقيم الكلي للجسم.

 

واستكمل "مكي": تلك المبادرة نتمني أن تعمم في جميع مداخل القري للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين ،مشيرا إلى استعداده لتصميم وتنفيذ تلك الفكرة للجميع.

قف للتعقيم .. قرية بالشرقية تواجه كورونا بكبائن على مدخل البلد.. شاهد
قف للتعقيم .. قرية بالشرقية تواجه كورونا بكبائن على مدخل البلد.. شاهد
قف للتعقيم .. قرية بالشرقية تواجه كورونا بكبائن على مدخل البلد.. شاهد
قف للتعقيم .. قرية بالشرقية تواجه كورونا بكبائن على مدخل البلد.. شاهد
قف للتعقيم .. قرية بالشرقية تواجه كورونا بكبائن على مدخل البلد.. شاهد
قف للتعقيم .. قرية بالشرقية تواجه كورونا بكبائن على مدخل البلد.. شاهد
قف للتعقيم .. قرية بالشرقية تواجه كورونا بكبائن على مدخل البلد.. شاهد
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