لمواجهة كورونا.. مفوضية اللاجئين تهدي وزارة الصحة 15 ألف قناع N95

15 ألف قناع جراحي من نوع N95، لصالح الطواقم الطبية، على الخطوط الأمامية في مكافحة فيروس كورونا.

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وشدد ممثل المفوضية بالقاهرة على أن التحديات، التي يتحملها اللاجئون وطالبو اللجوء في مصر، يتردد صداها في جميع أنحاء البلدان المضيفة للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يقيم ما يقرب من 16 مليون شخص ممن تعنى بهم المفوضية.





وأضاف أن أولئك اللاجئين يعيشون على هوامش المجتمع ومعرضون للخطر بشكل خاص لأنه في كثير من الأحيان تكون إمكانية حصولهم على المياه وأنظمة الصرف الصحي والمرافق الصحية محدودة، ولا يمكنهم تحمل فقدان وظائفهم.





وتابع أتاسي أنه وعقب تحديث خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لفيروس كوفيد-19، أصدرت المفوضية السامية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء كوفيد-19 العالمي المنقح في 11 مايو الماضي، متمثلًا في طلب 745 مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2020 لتلبية الاحتياجات الفورية في البلدان ذات الأولوية.





وأكد أن المتطلبات المالية الشاملة للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 من أجل التأهب والاستجابة لكوفيد-19 تبلغ 343 مليون دولار أمريكي، وبشكل واضح يعكس حجم الأزمة، فيما يتواكب مع نداء الاستجابة الإنسانية ونداء كوفيد-19 العالمي الصادر عن المفوضية.





واختتم تصريحاته،قائلا: إنه وفي مصر، طالبت المفوضية بميزانية قدرها 10.2 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تقديم خدماتها الإضافية المنقذة للحياة في مواجهة كوفيد-19. وحتى الآن، تم تغطية 6.7٪ فقط، مما يشير إلى فجوة تمويل شديدة وأزمة إنسانية تلوح في الأفق.