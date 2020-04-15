اليابان تقدم 1.7 مليون دولار لدعم أنشطة مفوضية اللاجئين في الصومال

أعلن ممثل المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لدى الصومال "جوهان سايفوينت" عن قيام الحكومة اليابانية بتقديم منحة تعادل قيمتها 1.7 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية التي تبذلها مفوضية اللاجئين في الصومال.





وأعرب ممثل المفوضية عن ترحيبها بهذه المنحة لأنها ستساعد على تقديم خدمات لحوالي 15 ألفًا و500 شخص من المشردين الذين يضمون لاجئين وطالبي لجوء وعائدين مشردين داخليًا ومجتمعات مضيفة في الصومال، وقال إن هذه المنحة تؤكد أيضًا التزام اليابان بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى أفريقيا بوجه عام.





وأضاف ممثل مفوضية اللاجئين أن "اليابان حليف دائم، وقد أسهمت بأكثر من 34 مليون دولار لدعم جهود المفوضية في الصومال خلال الأعوام الخمسة الماضية".





ومضى قائلًا: "إن الصومال تعتبر واحدة من الدول التي تضم أكبرعدد من المشردين داخليًا حيث يبلغ عددهم 2.6 مليون مشرد، وإنه على الرغم من التحديات التي تواجهها إلا أنها تستضيف أكثر من 35 ألف لاجىء وطالبي لجوء، ولذلك فإننا نعرب عن امتناننا للحكومة اليابانية على ما تقدمه من منح لدعم جهود المفوضية الإنسانية".





وأعاد ممثل المفوضية إلى الأذهان أن المفوضية تمكنت خلال العام الماضي بفضل تبرعات الجهات المانحة من الوصول إلى آلاف الأشخاص وتقديم مساعدات إليهم، بما في ذلك توفير المأوى وسبل الرعاية الصحية والتعليمية والمساعدة على تسهيل سبل المعيشة.

وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أنها ستعمل مع شبكة من الشركاء المحليين والدوليين من أجل إصلاح البنية الأساسية في مجالات الطرق والأسواق والمياه والتعليم.



