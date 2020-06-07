AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التضامن: سحب دعم تكافل وكرامة من هذه الفئات.. لهذه الأسباب

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:13 ص
الدكتور محمد العقبي،
الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة" هو برنامج دعم نقدي مشروط، أي يشترط ضمان الصحة والتعليم للمواطن أو الأسرة المكفولة بالرعاية.


وأضاف محمد العقبي، في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروطية التعليم في البرنامج تكون من خلال انتظام الأطفال في العملية التعليمية، وأن يحضروا ما لا يقل عن 80% من أيام العام الدراسي، بينما المشروطية الخاصة بالصحة تكون جدولا لمتابعة الأم سواء على صحتها أو على صحة الأسرة والأطفال.


وذكر العقبي أن البرنامج يخصص الدعم النقدي للأسرة ومبلغا ماليا لكل طفل في الأسرة، وفي حال الإخلال بأحد مشروطيات البرنامج يتم إما سحب الدعم من طفل من الأطفال في الأسرة، أو سحب الدعم من الأسرة بأكملها بشكل عام.


وأوضح أن برنامج الدعم النقدي الذي كان متبعا في الدولة لأكثر من 30 عاما كان برنامج "الضمان الاجتماعي" وكان غير مشروط، وتم إلغاؤه بتطبيق "تكافل وكرامة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدأت الصرف.. التضامن: 160 ألف أسرة جديدة انضمت لبرنامج تكافل وكرامة

18 مليار جنيه | متحدث التضامن يكشف تفاصيل دعم "تكافل وكرامة" للأسر الأكثر احتياجا

ترشيحاتنا

تبرأ من فبركة السوشيال ميديا.. حسام عاشور على رادار الزمالك فى الصيف

لم تمنعه توسلات طفله .. رجل يضرب زوجته بوحشية حتى الموت.. فيديو

إذا ضاق صدرك عليك بهذا الأمر

لينا الفيشاوي بإطلالة عصرية على إنستجرام.. صور

قناة النهار على صفيح ساخن .. الأعلى للإعلام يصدر قرارا بوقف 5 مذيعات بالقناة.. إدارة الفضائية تجمد البث المباشر.. وزير الإعلام يحاول الحل.. والمجلس يرد

أسعار ومواصفات بيجو peugeot 3008 بعد التخفيض .. صور

AdvertisementS

بشرى للمرضى .. الصين تبدأ اليوم في اختبار علاج جديد ضد كورونا

لمواجهة تداعيات كورونا.. المشاط: 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم مشروعات القطاع الخاص بمصر

البلازما كسرت التوقعات.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن آخر تطورات علاج كورونا

انحسار كوفيد .. خبير إيطالي: فيروس كورونا أصبح أضعف 100 مرة من بدايته

مات الأستاذ.. أصدقاء قتيل منشأة ناصر: الدم طلع من دماغه زي النافورة وكل الناس زعلت عليه

وزير التعليم يعلن قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة.. اليوم

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته حول الكمامة النحاسية

ميدو: نجلا شوبير وفاروق جعفر ملهمش ذنب فى اللي بيحصل ده

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

كلاكيت تاني مرة.. وفاة بقرة حامل في الهند بسبب تناولها طعاما مفخخا.. صور

هل قراءة القرآن على الماء ورشه في البيت تمنع الحسد والسحر؟

بتدابير وقائية.. إندونيسيا تعيد فتح المساجد بإقامة أول صلاة جماعة بـ جاكرتا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته حول الكمامة النحاسية

بدون ماكياج.. نادين نجيم تتألق بالكاجوال رفقة ابنتها

أسعار ومواصفات بيجو peugeot 3008 بعد التخفيض .. صور