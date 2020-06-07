التضامن: سحب دعم تكافل وكرامة من هذه الفئات.. لهذه الأسباب

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة" هو برنامج دعم نقدي مشروط، أي يشترط ضمان الصحة والتعليم للمواطن أو الأسرة المكفولة بالرعاية.









وأضاف محمد العقبي، في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروطية التعليم في البرنامج تكون من خلال انتظام الأطفال في العملية التعليمية، وأن يحضروا ما لا يقل عن 80% من أيام العام الدراسي، بينما المشروطية الخاصة بالصحة تكون جدولا لمتابعة الأم سواء على صحتها أو على صحة الأسرة والأطفال.









وذكر العقبي أن البرنامج يخصص الدعم النقدي للأسرة ومبلغا ماليا لكل طفل في الأسرة، وفي حال الإخلال بأحد مشروطيات البرنامج يتم إما سحب الدعم من طفل من الأطفال في الأسرة، أو سحب الدعم من الأسرة بأكملها بشكل عام.









وأوضح أن برنامج الدعم النقدي الذي كان متبعا في الدولة لأكثر من 30 عاما كان برنامج "الضمان الاجتماعي" وكان غير مشروط، وتم إلغاؤه بتطبيق "تكافل وكرامة".