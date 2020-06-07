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إحنا ضهر وسند.. صندوق تحيا مصر يكشف أهميته ودوره في دعم الدولة

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:30 ص
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
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فرح علاء الخولي
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن هناك حرصا تاما من تأسيس الصندوق على تنويع سبل الدعم للمواطنين، فضلا على أنه سيكون سندا وظهرا للدولة في حال الكوارث.

وتابع محمد مختار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الصندوق كان له دور في تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة، وعلاج مرضى فيروس سي، كما تم إطلاق مبادرة نور حياة لمكافحة أسباب العمى وضعف الإبصار.

وأضاف أن الصندوق وفر 1500 ماكينة غسيل كلوى، و300 حضانة للأطفال، مؤكدا أنهم شركاء للدولة في ملف الرعاية الصحية لحل أي مشكلات صحية تواجه المصريين.

وذكر مختار، أنهم يتشاركون مع الدولة المصرية في وضع حد للأزمات، والعمل على حلها، منوها بأنهم اطلقوا مبادرة "نتشارك..هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تم توفير مستلزمات طبية للأطقم الطبية.
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