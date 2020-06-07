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محافظات

بدء أعمال رصف بطريق ابوكساه السياحي بإبشواي في الفيوم

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:13 ص
رصف بطريق ابوكساه
رصف بطريق ابوكساه السياحي
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قسم المحافظات
تفقد المهندس ايمن محمد عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، في جولة ميدانية موسعة رافقه الجولة المهندس مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، ومحمود فتح الباب نائب رئيس المركز لشئون المرافق والإشغالات، وشعبان عمر سكرتير عام المركز، وذلك في ضوء اهتمام الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمنظومة الطبية وأعمال التصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث تفقد مستشفي ابشواى المركزي وكذلك مركز التدريب المدني بشكشوك للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من توفر العلاج والمستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية لفريق العمل والطاقم الطبي في إطار التصدي لجائحة فيروس كرونا. 

 كما تابع رئيس المركز تعقيم وتطهير ورش شوارع الوحدة المحلية بشكشوك بالكامل وواجهات المنازل والمصالح الحكومية وأماكن التلامس وميدان شكشوك وشاطئ البحيرة ومركز التدريب المدني، بإشراف شعبان عمر سكرتير عام المركز، وسعاد السيد سكرتيرة الوحدة. 

حيث شدد رئيس المركز على أستمرار أعمال المواسير بالمساقي الخاصة بالطريق الربع دائري والأعمال الخرسانية بها ضمن توجيهات رئيس المركز لسرعة البدء بتشغيل الطريق لفتح شريان مروري ضخم بالمدينة، وكذالك أستمرار أعمال منظومة النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والجانبية بالمدينة والقري. 

وفي لافتة تحدث لأول مرة تم دفن جثة حصان نافق آلقي بها شخص مستهتر على الطريق العام 
تحت إشراف محمد موسي رئيس الوحدة المحلية بأبوكساه
ووجه رئيس المركز بتحرير محضر بيئة لصاحب الحصان. 

كما تهيب الوحدة المحلية بأصحاب الحيوانات في حالة نفوق أي حيوان عدم إلقاء الحيوان بالمصارف أو الأبحر أو الطرق العامة والتواصل مع إدارة الطب البيطري بأبشواى أو الوحدة المحلية التابع لها للتخلص من الجثة عن طريق الدفن لضمان عدم أنتشاء روائح كريهة أو أوبئة حفاظا على الأهالي وتجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. 

 وحرص رئيس المركز على متابعة بدء أعمال رفع طبقة الإسفلت القديم استعدادا لبدء أعمال الرصف بطريق ابشواى ابوكساه السياحي ابتداء من أمام مدرسة الصنايع، حيث تم رفع ناتج التكسير فورا وأول بأول. 

 وشدد على أهمية أعمال صيانة محول كهرباء علي طريق ابشواى ابوكساه السياحي والتأكد من العمل بالكفاءة المطلوبة ومتابعة الطريق لصيانة الأسلاك والكشافات التالفة بالطريق.
بدء أعمال رصف بطريق ابوكساه السياحي بإبشواي في الفيوم
بدء أعمال رصف بطريق ابوكساه السياحي بإبشواي في الفيوم
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