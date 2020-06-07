فى 4 محافظات.. الداخلية تواصل الحملات الأمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مديرية أمن الأقصر عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وفى مديرية أمن الإسكندرية، تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة العديد من العقارات المخالفة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.





وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وفى مديرية أمن الجيزة تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.



