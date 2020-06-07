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حوادث

فى 4 محافظات.. الداخلية تواصل الحملات الأمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:13 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مديرية أمن الأقصر عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وفى مديرية أمن الإسكندرية، تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة العديد من العقارات المخالفة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وفى مديرية أمن الجيزة تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
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