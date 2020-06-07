أمين مجلس النواب: نشاط رئيس النواب لم يتوقف بسبب كورونا

أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، أن نشاط رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال لم يتوقف بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، قائلا: نشاط رئيس المجلس في العلاقات الدولية مستمر ولم يتوقف.
وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اللقاءات المادية هي التي توقفت إلا أن هناك تواصلا دائما، قائلا: هناك اتصال مرتين في الأسبوع مع الاتحاد البرلماني الدولي.
وأشار الأمين العام، إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي أشاد بنشاط مجلس النواب في الفترة الأخيرة رغم جانحة فيروس كورونا.
ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها اتخذت إجراءات لمواجهة الحدث، قائلا: نحن من أقل الدول في شأن منحنى الإصابات، مؤكدا أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات لدعم المواطنين في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
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وقال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب: بقدر ما سنلتزم بالإجراءات بقدر ما سنعبر هذه الأزمة، متابعا: أصبح واضحا أن ارتداء الكمامات والالتزام بأدوات التعقيم ضرورى للقضاء على فيروس كورونا.
وأشار إلى أن المجلس اتخذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل عقد الجلسات، وتمت عمليات التعقيم وتوفير كل وسائل التطهير في قاعات الاجتماعات.
ولفت الأمين العام، إلى أن المجلس انعقد في ظروف صعبة من أجل مصلحة الوطن وأنجز عددا كبيرا من التشريعات المهمة، موضحا أن الجلسات غالبا ما تكون مكثفة من أجل إنجاز أكبر عدد ممكن من المدرج على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن مجلس النواب يعمل من أجل خدمة مصلحة البلد التي لا يجب أن تتعطل.