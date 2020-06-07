بطول ٢ كيلو متر.. محافظ بورسعيد: إنشاء طريق يربط بين محور ٣٠ يونيه وجنوب المنطقة الصناعية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد عن استمرار العمل فى مشروع إنشاء طريق بطول 2 كيلو متر يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية.





وأكد اللواء عادل الغضبان، أن إنشاء الطريق الجديد بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتى تتواكب مع المشروعات الصناعية الكبرى بالمنطقة ودخول كيانات صناعية عملاقة لأول مرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، مما يساهم فى إحداث طفرة بالمستوى الاقتصادى والصناعى لمدينة بورسعيد.



