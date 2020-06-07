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محافظات

بطول ٢ كيلو متر.. محافظ بورسعيد: إنشاء طريق يربط بين محور ٣٠ يونيه وجنوب المنطقة الصناعية

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:45 م
مشروع إنشاء طريق
مشروع إنشاء طريق
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد عن استمرار العمل فى مشروع إنشاء طريق بطول 2 كيلو متر يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن إنشاء الطريق الجديد بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتى تتواكب مع المشروعات الصناعية الكبرى بالمنطقة ودخول كيانات صناعية عملاقة لأول مرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، مما يساهم فى إحداث طفرة بالمستوى الاقتصادى والصناعى لمدينة بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جار العمل حاليا فى إنشاء الطريق الجديد على أعلى مستوى وطبقا لخطة زمنية محددة، موضحا أهمية هذا الطريق الجديد فى الربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية مما يساهم فى إحداث السيولة المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة من وإلى المنطقة الصناعية.
بطول ٢ كيلو متر.. محافظ بورسعيد: إنشاء طريق يربط بين محور ٣٠ يونيه وجنوب المنطقة الصناعية
بطول ٢ كيلو متر.. محافظ بورسعيد: إنشاء طريق يربط بين محور ٣٠ يونيه وجنوب المنطقة الصناعية
بطول ٢ كيلو متر.. محافظ بورسعيد: إنشاء طريق يربط بين محور ٣٠ يونيه وجنوب المنطقة الصناعية
بطول ٢ كيلو متر.. محافظ بورسعيد: إنشاء طريق يربط بين محور ٣٠ يونيه وجنوب المنطقة الصناعية
بطول ٢ كيلو متر.. محافظ بورسعيد: إنشاء طريق يربط بين محور ٣٠ يونيه وجنوب المنطقة الصناعية
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