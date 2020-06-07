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الفريق أسامة ربيع: نعمل على تطوير استاد هيئة قناة السويس وتحويله إلى ملعب عالمي

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:27 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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شيرين عادل
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة  الجديدة  ساهمت في رفع معدل المرور للسفن من 45: 81 يوما، بالإضافة  لجذب 104 سفن بسبب التخفيضات التى اتخذتها الهيئة لعدم تأثر القناة بجائحة  فيروس كورونا  المستجد.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  مصر،  أن الهيئة تعمل على تطوير استاد هيئة قناة السويس لتحويله إلى ملعب عالمى بالإضافة إلى تحديث الصالات المغطاة.

وأشار  إلى أن  الهيئة شهدت خلال الفترة الماضية مرور أكبر وأحدث سفينة فى العالم بقناة السويس.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس قد صرح مؤخرا، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر مايو 2020 سجلت عبور 1601 سفينة مقابل عبور 1600 سفينة خلال شهر مايو من العام الماضي.

فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية خلال شهر مايو من العام الحالي 94,8 مليون طن، مقابل حمولات قدرها  104.9 مليون طن خلال ذات الشهر من العام المضي، وذلك بفارق قدره 10.1 مليون طن تأثرًا بتراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاديات العالمية.
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