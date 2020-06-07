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برلمان

عبد العال: نظام القوائم فى الانتخابات متوازن ولن يسمح بتسلل أى فرد لفظه الشعب

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:53 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون مجلس الشيوخ وتعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات من أهم القوانين والأعمال التي سيقوم بها مجلس النواب.

وأضاف عبد العال خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان بعد إحالة تلك القوانين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن تلك القوانين تحتوي علي نصوص جيدة تسمح لكل القوى السياسية التواجد والتفاعل في النظام السياسي وان تكون متواجدة بالقوائم الانتخابية، ووصف عبدالعال القوائم بأنها متوازنة وانها لن تسمح بالتسلل من خلالها لاي فرد يلفظه الشعب.

وقال: "القوائم مش كل واحد هيدخلها والأحزاب ستضع معايير بكل دقة لعدم تسلل أي شخص غير مرغوب فيه، لأن تسلل أي شخص غير مرغوب فيه إلى القوائم، سوف يشين القائمة، وتكون محل نقد من الرأي العام".

وأوضح أن تلك القوانين في غاية الأهمية ولها عناية خاصة، مشيرا إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سوف تدرسها جيدا ولن تخرج تلك القوانيين الا بما يحقق مصالح الشعب المصري ومصالح الوطن ويرضي الرأي العام المصري، وبأن يكون هناك قوي سياسية نشطة وتعبير حقيقي عن الراي العام.
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