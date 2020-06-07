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محافظات

لمشروعات جديدة لشباب الخريجين.. محافظ الدقهلية: 440 ألف جنيه قروض بدون فوائد

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 139 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر مايو الماضي لاقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 440 ألف جنيه.

وأضاف أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 85 مليونا و923 ألف جنيه. 

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 

وقال محافظ الدقهلية إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

ومن جانبها قالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية لـ 27 شخصا (12 ذكور، 15 إناث)على مستوى 9 وحدات محليـة بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من قروض الجهاز إلى11 ألفا و599 من الجنسين (5573 ذكور، 6026 إناث).
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محافظ الدقهلية: 440 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين

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