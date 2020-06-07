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محافظات

فى حملات موسعة لضبط الأسعار.. تحرير 165 محضرا تموينيا في المنوفية

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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محمد امين
أكد  اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على  شن حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة لضبط المخالفين ،  في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين.


وصرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن تحرير 165 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى أسفرت عن تحرير 51 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و114 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.


وأضاف أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير2 محضر جنح أشمون ضد أصاحب محلات بقالة  لعرضهم للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط400 كيس مكرونة .

كما تم تحرير 2محضر جنح الشهداء ضد أصحاب مخابز بناحية زاوية الناعورة مركزالشهداء لتصرفهم فى 25 شيكارة دقيق مدعم لإنتاج الخبز البلدى ومحظور تداوله،فيما تم تحرير محضر جنح قويسنا ضد مسئول مخزن منظفات صناعية لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازة منظفات مجهولة المصدر وضبط 150كرتونة أريال ،و100كرتونة بريل ،و75كرتونة فلاش ،و500عبوة بيروسول .

يأتى هذا فى إطار تشديد محافظ المنوفية على  ضرورة إستمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.
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