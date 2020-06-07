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محافظات

لمتابعة توافر المستلزمات الوقائية.. نائب محافظ بني سويف يزور المستشفى التخصصي

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:16 م
نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
واصلت لجنة متابعة خطة مجابهة فيروس كورونا ببنى سويف، تنفيذ برنامجها الميداني بالمرور على المستشفيات، والتي قد قام المحافظ بإعادة تشكيلها ليتولى رئاستها وتضم في عضويتها نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ووكيل وزارة الصحة والطب العلاجي ومديري الإدارات الصحية ورؤساء الوحدات المحلية والجهات الرقابية والأمنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة.

حيث تتولى اللجنة متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية بالمستشفيات المخصصة لتشخيص وعزل وتقديم الخدمات الطبية لمصابي  كورونا، فضلا عن متابعة انتظام الخدمة المقدمة بها، وتواجد الأطقم الطبية.

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وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.. قام الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بزيارة لمستشفى بني سويف التخصصي، حيث تم "خلال الزيارة" مراجعة الأرصدة المتوافرة من المستلزمات الطبية والأدوية وحقيبة البروتوكول العلاجى المعتمد من وزارة الصحة سواء للمصابين أو الأطقم الطبية، ومتطلبات الحماية الشخصية، وتسهيل إجراءات صرفها، وانتظام الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين بالمستوى المطلوب، والتأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات لمدة أسبوعين "على الأقل"، والتأكد من تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وفقًا للبروتوكولات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن. 

حيث اطمأن نائب المحافظ -من واقع سجلات ودفاتر المستشفى- على انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافي لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة بشأن إجازات الأطقم الطبية، موجها مسئولي المتابعة بإعداد تقرير بنتيجة زيارة اليوم لعرضه على المحافظ، متضمنا ملاحظات اللجنة في هذا الشأن والسلبيات التي رصدتها اللجنة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 

كما أكد الدكتور عاصم سلامة، أن اللجنة قد أعدت برنامجًا ميدانيًا لمتابعة جميع المستشفيات المخصصة لتشخيص وعزل وتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا والمخالطين للفيروس، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الذي قرر أن يتولى بنفسه رئاسة اللجنة، حيث يتابع على مدار الساعة كل الجهود المبذولة في هذا الشأن، مؤكدا أن المتابعة تتم بشكل متكامل من خلال اللجنة التي تضم جميع الجهات والأطراف ذات الصلة والمعاونة، بجانب المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات، وأجهزة المتابعة المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة، وذلك لضمان الاستعداد التام والمستمر لكل المستجدات. 

لمتابعة توافر المستلزمات الوقائية.. نائب محافظ بني سويف يزور المستشفى التخصصي
لمتابعة توافر المستلزمات الوقائية.. نائب محافظ بني سويف يزور المستشفى التخصصي
لمتابعة توافر المستلزمات الوقائية.. نائب محافظ بني سويف يزور المستشفى التخصصي
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