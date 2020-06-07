إصابة 20 بـ فيروس كورونا وتعافي 4 مصابين بالمنيا

أعلن مستشفى عزل ملوي جنوب المنيا عن تعافي 4 َمصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا ضمن المحتجزين داخل المستشفى الذي جرى تخصيصه لاستقبال المُصابين بالفيروس وتقرّر خروجهم من المستشفى بعد تحول عينتهم من إيجابية إلى سلبية





واستقبل المستشفى اليوم 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتائج التحاليل التي أُجريت لهم أنها إيجابية.



