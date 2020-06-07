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محافظات

إصابة 20 بـ فيروس كورونا وتعافي 4 مصابين بالمنيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:30 م
إصابة 20 شخص بكورونا
إصابة 20 شخص بكورونا
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ايمن رياض
أعلن مستشفى عزل ملوي جنوب المنيا عن تعافي 4 َمصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا ضمن المحتجزين داخل المستشفى الذي جرى تخصيصه لاستقبال المُصابين بالفيروس وتقرّر خروجهم من المستشفى بعد تحول عينتهم من إيجابية إلى سلبية.

واستقبل المستشفى اليوم 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتائج التحاليل التي أُجريت لهم أنها إيجابية.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فإن المستشفى جرى تجهيزه لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعته 134 سريرًا منهم 109 أسرة داخلية و25 عناية مركزة.
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