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لو نضارتك بتشبر بسبب الكمامة.. شاهد كيفية ارتدائها بطريقة صحيحة.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:58 م
نصائح لأرتداء الكمامة
نصائح لأرتداء الكمامة
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نهى هجرس
تُعد الكمامة هى خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، كما نصحت وزارة الصحة العالمية بارتداء الكمامة في أى مكان خارج المنزل، خاصة فى الأماكن المُزدحمة.
كما يُعانى العديد من الأشخاص بسبب طريقة ارتداء الكمامة غير الصحيحة، خاصة الأشخاص التى ترتدى نظارات، فالتنفس داخل الكمامة يعمل على تجمع بخار الهواء فى زجاج النظارة.

وتداول رواد السوشيال ميديا طريقة مبتكرة تساعد فى حجب الهواء عن النظارة، وتساعد على الحماية بشكل إضافى من الفيروسات، وذلك عن طريق منديل ورقي على طرف الكمامة لتجب الهواء من الوصول إلى النظارة.

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وأهم النصائح الواجب الالتزام بها عند ارتداء الكمامة هى:

- غسل اليدين قبل ارتداء الكمامة بشكل جيد
- التأكد من صلاحية الكمامة ونظافتها بشكل صحيح
- الحرص على تغطية الفم والأنف عند ارتداء الكمامة
- تطهير اليدين بالكحول قبل نزع الكمامة
- إزالة الكمامة من الوجه من خلال الأشرطة الجانبية
- إذا كانت الكمامة لم تتلوث وما زالت جافة احفظها فى كيس نظيف
- يجب عند إعداه استخدام الكمامة ان تلمسها من الأشرطة الجانبية
- إذا كانت الكمامة ملوثة او مبللة يجب غسلها بالماء الساخن والمطهر مره واحده على الأقل فى اليوم
- الحرص على غسل اليدين بشكل متكرر
- الابتعاد بمسافة لا تقل عن متر من المحيطين بك

وإليكم الشرح التفصيلي فى الفيديو التالي:

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