بيراميدز يفتح خط المفاوضات مع عمار حمدي





وعلم "صدى البلد"، أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات مع عمار حمدي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بشكل نهائي.





وأبدى عمار حمدي موافقته المبدئية على عرض بيراميدز، وطالب إدارة بيراميدز بالتفاوض مع الأهلي رسميا لإنهاء كل شيء.





وشارك عمار حمدي مع طلائع الجيش فى 3 مباريات فقط في مسابقة الدوري هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.





وتبلغ القمية التسويقية لـ عمار حمدي 250 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار إلى طلائع الجيش، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.