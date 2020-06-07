استعدادا للعام الدراسى المقبل.. شمال سيناء تنتهى من تطوير وصيانة المدارس

' اليوم الأحد ' أعمال الصيانه بالمدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات ' استعدادا للعام الدراسي القادم 2020/2021م.

و قال حمزة رضوان، مدير عام تعليم بشمال سيناء،انه تم عمل صيانه ٢٣ مدرسة ، مشيرا الي انه علي مستوي مركز العريش ١٤ مدرسة' وفي مركز الحسنة ٤ مدارس' وفي مركز بئر العبد ٥ مدارس.وأشار مدير التعليم العام ، إلى أنه تم شراء 42 شقة بالحسنة ونخل بوسط سيناء لتستخدم كاستراحات للمعلمين بوسط سيناء وجارى اتمام عمليات الفرش والتجهيزات.اقرأ ايضا..