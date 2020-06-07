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تعليم

استعدادا للعام الدراسى المقبل.. شمال سيناء تنتهى من تطوير وصيانة المدارس

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:26 م
تعليم شمال سيناء
تعليم شمال سيناء
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احمد صالح

تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ' اليوم الأحد ' أعمال الصيانه بالمدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات ' استعدادا للعام الدراسي القادم 2020/2021م.

كما تفقد اللواء المحافظ ' أعمال تنسيق القبول لرياض الأطفال للمدارس الرسميه والمتميزة لغات بشمال سيناء ' ورافقه أثناء الزياره اللواء ماجد رئيس مجلس مدينه العريش .


وقد انتهت محافظة شمال سيناء ، هذا العام من إنشاء وصيانه المدارس حيث تم الانتهاء من ٣٠ مدرسة في مختلف المراحل التعليمية بمراكز العريش والحسنة الشيخ زويد، كما تم إنشاء ٧ مدارس وصيانة ٢٣ مدرسة .

و قال حمزة رضوان، مدير عام تعليم بشمال سيناء،انه تم عمل صيانه ٢٣ مدرسة ، مشيرا الي انه علي مستوي مركز العريش ١٤ مدرسة' وفي مركز الحسنة ٤ مدارس' وفي مركز بئر العبد ٥ مدارس. 

وأشار مدير التعليم العام ، إلى أنه تم شراء 42 شقة بالحسنة ونخل بوسط سيناء لتستخدم كاستراحات للمعلمين بوسط سيناء وجارى اتمام عمليات الفرش والتجهيزات.
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استعدادا للعام الدراسى المقبل.. شمال سيناء تنتهى من تطوير وصيانة المدارس
استعدادا للعام الدراسى المقبل.. شمال سيناء تنتهى من تطوير وصيانة المدارس
استعدادا للعام الدراسى المقبل.. شمال سيناء تنتهى من تطوير وصيانة المدارس
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