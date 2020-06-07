استعدادا للعام الدراسى المقبل.. شمال سيناء تنتهى من تطوير وصيانة المدارس

تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ' اليوم الأحد ' أعمال الصيانه بالمدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات ' استعدادا للعام الدراسي القادم 2020/2021م.
كما تفقد اللواء المحافظ ' أعمال تنسيق القبول لرياض الأطفال للمدارس الرسميه والمتميزة لغات بشمال سيناء ' ورافقه أثناء الزياره اللواء ماجد رئيس مجلس مدينه العريش .
وقد انتهت محافظة شمال سيناء ، هذا العام من إنشاء وصيانه المدارس حيث تم الانتهاء من ٣٠ مدرسة في مختلف المراحل التعليمية بمراكز العريش والحسنة الشيخ زويد، كما تم إنشاء ٧ مدارس وصيانة ٢٣ مدرسة .
و قال حمزة رضوان، مدير عام تعليم بشمال سيناء،انه تم عمل صيانه ٢٣ مدرسة ، مشيرا الي انه علي مستوي مركز العريش ١٤ مدرسة' وفي مركز الحسنة ٤ مدارس' وفي مركز بئر العبد ٥ مدارس.
وأشار مدير التعليم العام ، إلى أنه تم شراء 42 شقة بالحسنة ونخل بوسط سيناء لتستخدم كاستراحات للمعلمين بوسط سيناء وجارى اتمام عمليات الفرش والتجهيزات.
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