تعرف على موعد تغييره.. 14 معلومة عن سائل الفرامل شديد السمية

يسميه اصحاب السيارات واحيانا الميكانيكي ايضا مادة الفرامل بزيت الفرامل ، وهذه تسمية خاطئة لهذا السائل فهو ليس له صفات الزيوت اللزجة ويدعى سائل المكابح أو الفرامل Brake Fluid وليس زيت الفرامل وهو مادة كيميائية شفافة غالبا شديدة السمية وشديدة الضرر جدا للجلد وللمعادن ولطلاء السيارة .

كما ان جميع شركات السيارات وجمعيات السلامة المرورية الاوربية والامريكية توصي بتغيير زيت المكابح او الفرامل كل 36 شهر اي 3 سنوات وتقل هذه الفترة في المدن الساحلية الحارة ذات الرطوبة العالية الى 24 شهر كحد اقصى اي سنتين كل ما سبق بغض النظر عن المسافة المقطوعة او حتى لوكانت السيارة متوقفة .

واهم صفاته انه سائل غيرقابل للانضغاط اي اذا طبقنا ضغط عليه 1000PSI في مضخة السيرفو فيجب ان ينتقل هذا الضغط بكامله الى مكابس الفرامل .

مواصفات سائل الفرامل النظامي :

1 - يتحمل درجة حرارة عالية جدا وغير قابل للغليان الا عند وصوله الى الدرجة 260 مئوية فما فوق .

2 - يجب ان يتحمل ضغط عالي جدا فهو يتعرض لضغط عالي جدا اثناء عمله في فرامل السيارة تصل الى 1200 PSI

3 - من صفات هذا السائل انه شره جدا لامتصاص الماء وهذه مشكلته الكبرى التي لم تستطع التقنيات الحديثة بكاملها حل هذه المشكلة لأن زيادة الرطوبة فيه تؤدي الى انخفاض درجة غليانه وبالتالي يغلي عند استخدام الفرامل بكثرة وخصوصا عند نزول المنحدرات وبالتالي يفقد قدرته على تحقيق الضغط اللازم لعملية ايقاف السيارة وهذا احد اسباب انخفاض فعالية الفرامل عند نزول المنحدرات و عن خطورة فصل اجهزة الحركة في المنحدرات .

4 - يجب ان لا تتجاوز نسبة الرطوبة فيه 4% نهائيا والا سوف يفقد كثيرا من خواصه وثبت من التجربة ان سائل الفرامل يمتص الرطوبة خلال السنة الاولى من عمره لتصبح 3% وخلال السنة الثانية الى 4%..وهي النسبة التي تؤدي الى انخفاض درجة غليانه الى دون 150درجة مئوية وتؤدي الى انخفاض شديد في اداء الفرامل .

5 - سائل الفرامل عالميا ينقسم الى ثلاثة انواع رئيسية تختلف فيما بينها في درجة غليانها - DOT3 و DOT4، DOT5

6- بالنسبة للسيارات القديمة يستخدم السائل DOT3..اما السيارات الحديثة فتستخدم السائل DOT4 وهو يمتلك درجة غليان اعلى وسعره اغلى .. اما الDOT 5 فيستخدم للشاحنات والسيارات العسكرية الضخمة ، وغالبا مكتوب على غطاء علبة الفرامل نوع السائل المناسب لسيارتك وغالبا وضع سائل DOT4افضل للسيارات القديمة والحديثة ويفضل تجنب سائل DOT3

7 - يجب الانتباه تماما لغطاء علبة سائل الفرامل ان تكون محكمة الاغلاق ولايوجد تشققات فيها او منزوعة من مكانها او وجود تسريب من مكان ما لسائل الفرامل .

8 - زيت الفرامل غير قابل للتبخر والنقصان مثل زيت المحرك وبالتالي ليس من المفروض ان ينقص نهائيا اذا كانت السيارة بالحالة المثالية وفي حال نقصانه بشكل كبير فيعني ذلك وجود تسريب في منطقة ما اما داخلي من مضخة الفرامل الداخلية او الخارجة من احد الانابيب او الوصلات مع علبة زيت الفرامل .

9 - سائل الفرامل مادة كيميائية شديدة السمية والخطورة يجب الحرص على عدم ملامسته للجلد او الالبسة او معدن السيارة او طلائها ويجب غسله بالماء وبكميات كبيرة في حال انسكابه .

10 - علبة زيت الفرامل تأتي من شركتها مختومة بغطاء المنيوم ويجب استعمالها بالكامل فور فتحها وبمجرد فتحها واستخدام كمية منها فان الباقي منها سوف يمتص الرطوبة ويفقد الكثير من خواصه لذلك يفضل عدم استخدامها مرة ثانية او اغلاق العبوة بشكل جيد.

11 - زيت الفرامل زيت شفاف غالبا او مائل للزرقة وعند امتصاصه للرطوبة يصبح لونه داكنا مائل للسواد وتظهر فيه فقاعات بيضاء على شكل رغوة ويجب تغييره فورا عند ذلك .

12 - قد تشاهد اسفل حوض سائل الفرامل بعد استعمال السيارة عدة سنوات مادة مترسبة في اسفل الحوض ذات قوام لزج هذه المادة مدمرة لجهاز ومضخة الABSفي السيارات المزودة بهذا النظام لذلك يجب تبديل الزيت فورا بعد ان تتم تنظيف نظام الفرامل بالكامل .

13 - وجود الهواء ضمن نظام الفرامل يؤدي الى انعدام التوقف لديك وقد يؤدي لنتائج وخيمة لذلك يجب تنظيف علبة الفرامل لدى ميكانيكي مختص او لدى تبديل الأقمشة .

14 - قدم السيارة في العمر قد يؤدي الى نقصان محدود للسائل ويمكن اضافته كل فترة بشرط ان لاينزل عن الحد الادنى الموجود ضمن علبة سائل الفرامل LOWولايزيد عند اضافته عن المستوى MAX من الأفضل أن يكون في منتصف العلبة .