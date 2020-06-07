AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

من أجل إقناعه بالبقاء .. بشكتاش يسترضي محمد الننى بـ 600 ألف يورو

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:49 م
محمد النني
محمد النني
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادي بشكتاش التركي استطاع أن يتوصل لحل بشأن لاعبه محمد النني المعار من أرسنال الانجليزي. 

 وقالت صحيفة "صباح" التركية أن محمد النني أبلغ إدارة بشكتاش بضرورة الحصول على مستحقاته قبل استئناف الدوري التركي من أجل الموافقة على خوض الجولات الثمانية الأخيرة من عمر المسابقة.

وحسب التقرير فإن إدارة بشكتاش استطاعت أن ترضي محمد النني بشكل مؤقت عن طريق دفع 600 ألف يورو من المستحقات الخاصة به لاستمالته واقناعه بالبقاء.


ويعمل بشكتاش حتى الآن من أجل اقناع محمد النني بالبقاء على سبيل الإعارة في الموسم المقبل بعد المستوى الطيب الذي ظهر به ونال رضا المدير الفني.

واستطاع محمد النني خلال مشواره هذا الموسم مع بشكتاش أن يشارك في 28 مباراة بكافة المنافسات، وشا ارك في هدفين لصالح الفريق. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد النني يضع شرطا للموافقة على البقاء مع بشكتاش

محمد النني يصدم بشكتاش التركي.. تفاصيل

وكيل محمد النني يكشف لـ صدى البلد حقيقة رحيل اللاعب عن بشكتاش

بشكتاش ينتظر رد آسنال بشأن تمديد إعارة النني

قلبي يدفعني للبقاء.. محمد النني يحسم مصيره مع نادي بشكتاش التركي

سكاي سبورتس: النني يرحل عن آرسنال

ترشيحاتنا

دراسة حديثة: تناول الطعام ليلًا لا يزيد الوزن

حقيقة صورة لـ ياسمين عبد العزيز جمعت بين أحمد العوضي وابنتها.. تفاصيل

صورة لطالب مصري تزين أطول مبنى في العالم.. فما القصة؟

الكمامة القماش وغسل اليد بالكلور.. هاني الناظر يصحح 3 مفاهيم خاطئة بشأن كورونا

الرحيل المفاجئ لـ إيهاب جلال يثير القلق فى المقاصة

شاهد.. جميلة عوض فوق الشجر في الهند

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنا عمرو دياب تتألق بالأسود على إنستجرام

بسيطة وأنيقة .. رابعة الزيات بإطلالة صيفية تبرز جمالها

بنطلون جلد.. نجوى كرم تتألق فى إطلالة جذابة.. شاهد