من أجل إقناعه بالبقاء .. بشكتاش يسترضي محمد الننى بـ 600 ألف يورو

كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادي بشكتاش التركي استطاع أن يتوصل لحل بشأن لاعبه محمد النني المعار من أرسنال الانجليزي.
وقالت صحيفة "صباح" التركية أن محمد النني أبلغ إدارة بشكتاش بضرورة الحصول على مستحقاته قبل استئناف الدوري التركي من أجل الموافقة على خوض الجولات الثمانية الأخيرة من عمر المسابقة.
وحسب التقرير فإن إدارة بشكتاش استطاعت أن ترضي محمد النني بشكل مؤقت عن طريق دفع 600 ألف يورو من المستحقات الخاصة به لاستمالته واقناعه بالبقاء.
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ويعمل بشكتاش حتى الآن من أجل اقناع محمد النني بالبقاء على سبيل الإعارة في الموسم المقبل بعد المستوى الطيب الذي ظهر به ونال رضا المدير الفني.
واستطاع محمد النني خلال مشواره هذا الموسم مع بشكتاش أن يشارك في 28 مباراة بكافة المنافسات، وشا ارك في هدفين لصالح الفريق.