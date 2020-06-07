دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على صحة الرجال

كشفت دراسة جديدة، عن تأثير فيرس كورونا على الصحة الجنسية للرجال، وكانت النتيجة أن فيروس كورونا يؤثر بالسلب على خصوبة الرجال.
واشار الباحثون على الدراسة وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن فيروس كورونا المستجد يدمر الخصوبة عند الرجال بسبب التغييرات في الحيوانات المنوية.
وقال الأطباء بالرغم من أن فيروس كورونا مرض يصيب الجهاز التنفسي، إلا أنه له تأثير واضح على بعض أعضاء الجسم، ومن أبرزها الخصيتين عند الرجال.
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ووجدت الدراسة اختفاء واضحا للحيوانات المنوية عند الرجال المصابين بالفيروس التاجي كورونا، واستمر التأثير حتى بعد الشفاء.