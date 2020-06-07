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اقتصاد

خلق ثروات للأجيال المستقبلية.. وزيرة التخطيط توضح أهداف الصندوق السيادي

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:37 م
وزير التخطيط
وزير التخطيط
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آية الجارحي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إنشاء صندوق مصر السيادي يأتي  في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل. 

أضافت هالة السعيد ، أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وتابعت وزيرة التخطيط خلال جلسة مجلس النواب: لذا جاء إنشاء "صندوق مصر" ليكون أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.

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أضافت السعيد أن الصندوق يسعى إلى خلق ثراوات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها.

وتابعت وزيرة الخطيط: كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.

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